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Общество
13 августа 2022, 20:07

В ЦПКиО им. Маяковского представили современные образцы отечественной строительной техники

Выставка техники

Выставку и праздничные мероприятия посетил глава Среднего Урала. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В России 13 августа отмечается День строителя. В честь праздника в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге прошла выставка образцов современной техники, которая позволит обеспечить импортонезависимость страны в сфере строительства.

День строителя в Екатеринбурге отмечается уже в 11 раз. Масштабное празднование в парке имени Маяковского предваряет ряд отраслевых конкурсов, среди которых национальный конкурс профессионального мастерства "Строймастер", областной конкурс профмастерства "Славим человека труда" и спартакиада предприятий стройкомплекса.

На площадке парка, в частности, были представлены колесные экскаваторы компаний "ПО ЕлАЗ" и "Найс Машинери", коммунальная техника, машина для расчистки просек, а также гидравлика, производимая в Екатеринбурге. Также были продемонстрированы машины ведущих китайских компаний — SDLG, SANY, Shacman, FAW.

Помимо выставки в ЦПКиО прошли мастер-классы для юных жителей Среднего Урала, призванные познакомить их с многообразием строительной отрасли. На площадке крупного производителя стройматериалов гостям предлагалось принять участие в создании логотипа праздника с помощью саморезов.

Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, выставку и праздничные мероприятия посетил глава Среднего Урала.

"В вашей профессии заложена философия созидания и постоянного стремления улучшить окружающую действительность. Неслучайно в семьях строителей часто складываются профессиональные династии. Это значит, что знания, опыт, мастерство передаются из поколения в поколение, накапливаются, закаляются и обретают новое качество. Это значит, что в Свердловской области будет построено много нового хорошего жилья, качественных социальных и промышленных объектов, реализованы интересные архитектурные проекты", — обратился губернатор к строителям.

Областная газета Свердловской области

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