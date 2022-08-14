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14 августа 2022, 12:00

На севере Свердловской области похолодает до +3 градусов

прохладная погода

В ночные и дневные часы на севере Среднего Урала будет прохладнее. Фото: Владимир Мартьянов

В ближайшую ночь синоптики прогнозируют +3 градуса для жителей северных районов Среднего Урала. На остальной территории области — до +7...+12 ºС.

В последующие две ночи в регионе ожидается +6...+11 ºС и +7...+12 ºС соответственно, говорится на сайте Уральского гидрометцентра. Там также сообщается, что в первый рабочий день новой недели воздух прогреется до +18...+23 ºС. Во вторник будет +20...+25 ºС, на севере — до +16 ºС, а в среду — +19...+24 ºС, на севере — до +14 ºС. Небольшие дожди прогнозируются только в середине недели.

В Екатеринбурге в дневные часы 15, 16 и 17 августа столбики термометров покажут +21...+23 ºС, +23...+25 ºС и +22...+24 ºС. Ночью температура не опустится ниже +9 ºС. Осадков не предвидится.

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Областная газета Свердловской области

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