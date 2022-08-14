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14 августа 2022, 13:01

Более 100 000 человек посетили День строителя в Екатеринбурге

концерт на Дне строителя

День строителя впервые с 2019 года отметили с таким размахом. Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала

В Екатеринбурге отметили День строителя. По предварительным подсчетам организаторов, праздник посетили более 100 000 человек.

Мероприятие проходило в ЦПКиО имени Маяковского. Для гостей была подготовлена развлекательная программа: мастер-классы, выставка строительной техники, шоу танцующих экскаваторов. Кульминацией вечера стал концерт известной певицы Ольги Серябкиной.

Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала

Как отмечают в пресс-службе Гильдии строителей Урала, на празднике также выбрали "Миссис стройкомплекс — 2022". Ей стала Ольга Достовалова. Второе место заняла Анна Никиткова, третье — Анастасия Сараева. С победой участниц поздравил замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала

Добавим, День строителя впервые с 2019 года отметили с таким размахом.

Областная газета Свердловской области

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