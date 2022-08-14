В Свердловской области создана собственная пилотажная группа

Стартует шоу в 12:00. Фото: Александр Исаков

В нее вошли 6 самолетов малой авиации и 12 парашютистов-спортсменов. Их премьерное шоу состоится 27 августа на аэродроме ДОСААФ Логиново (под Екатеринбургом) во время фестиваля "От Винта".

Пилотажная группа совершит показательный прыжок с критически низкой высоты – 200 метров. Организаторы обещают, что трюк будет хорошо виден зрителю. После премьеры 45 вокалистов симфонического хора Свердловской филармонии исполнят песню "От Винта" в честь команды, которая выбрала эту фразу в качестве своего названия.

В программе мероприятия также запланированы мотошоу, выступление каскадеров, десантирование с вертолета Ми-8. А для самых маленьких — спектакли Театра Вороны Капы и анимация. С полной программой можно ознакомиться тут.