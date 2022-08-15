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Общество
15 августа 2022, 11:01

Таможенники пресекли ввоз крупной партии нелегальных лекарств в Екатеринбург

  Юлия Пастух
Таблетки

Из Казахстана хотели ввезти 322 упаковки гормональных препаратов. Фото: Алексей Кунилов

Сотрудники Тюменской таможни обнаружили 322 упаковки нелегальных медикаментов стоимостью более 100 тысяч рублей. Их везли из Казахстана в Екатеринбург известной транспортно-логистической компанией.

Партия выявленных гормональных препаратов не была зарегистрирована федеральным Минздравом. Таблетки изъяли из оборота. 

"В действиях нарушителя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ст. 238.1 УК РФ "Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере". Собранные материалы направлены в следственный комитет для принятия решения в рамках имеющейся компетенции", — сообщили в пресс-службе Тюменской таможни. 

Областная газета Свердловской области

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