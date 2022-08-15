В Свердловской области за выходные ликвидировали 16 лесных пожаров

Сохранить лес от огня можно, соблюдая правила пожарной безопасности. Фото: Галина Соловьева

Борьбу с природными пожарами вели сотрудники Уральской базы авиалесоохраны, МЧС России и лесничеств. Причиной большинства возгораний стало неосторожное обращение с огнем.

По данным на сегодняшнее утро, в регионе зафиксировано 7 лесных пожаров: на территориях Березовского и Бисертского городских округов, в Алапаевском, Ивдельском, Невьянском, Режевском и Сухоложском лесничествах. 5 из них локализованы и не распространяются. Угрозы населенным пунктам нет, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, в случае обнаружения возгорания необходимо сообщить о нем по телефону 8 800 100-94-00, по единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения "Берегите лес".