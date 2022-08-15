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Общество
15 августа 2022, 14:33

Кабмин РФ дополнительно направит 1,5 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами

пожар в лесу

На выделенные средства планируют закупить оборудование для борьбы с лесными пожарами. Фото: Галина Соловьева

Правительство России направит допсредства на борьбу с лесными пожарами в размере 1 582 537 900 рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как говорится на сайте кабмина, федеральные деньги пойдут на приобретение:

  • спецоборудования для оснащения парашютно-десантных пожарных служб,
  • техники для обеспечения мониторинга за состоянием лесов,
  • инженерно-технического оборудования для обслуживания самолетов, участвующих в тушении природных пожаров.

Около 230 млн рублей от суммы выделят на оснащение межрегионального центра "Север", созданного по поручению президента. Туда закупят спецтехнику и оборудование.

Кроме того, благодаря бюджетным ассигнованиям планируется увеличить количество мероприятий по тушению лесных пожаров, в числе которых искусственное вызывание осадков. А также будут проведены дополнительные работы по лесоустройству на площади 18,7 млн га.

Областная газета Свердловской области

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