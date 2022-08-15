Третьяковская галерея отказалась идти на мировую с охранником из Екатеринбурга

Первое заседание по делу о порче картины из Третьяковской галереи запланировано на 19 августа. Фото: Александр Мехоношин, со страницы Ельцин Центра во "ВКонтакте"

Третьяковская галерея настаивает на уголовном наказании охранника из Екатеринбурга, который пририсовал глаза на картине Анны Лепорской "Три фигуры". Она выставлялась в Ельцин Центре в декабре 2021 года.

Адвокат Алексей Бушмаков направил письмо руководству галереи, где просил их отказаться от уголовного преследования в отношении его подзащитного Александра Васильева, так как вину в содеянном 60-летний охранник признал, раскаялся и помогал в расследовании дела. Также у охранника есть хронические заболевания, вызванные контузией после военной службы.

"Я настаивал на прекращении дела, чтобы оставить его несудимым еще в связи с тем, что ущерб материальный, который был причинен Третьяковской галерее, был возмещен ПАО "АльфаСтрахование" в сумме 250 290 рублей. Они не указывают какое-то конкретное наказание, видимо, устроит любое", — сообщил "Областной газете" адвокат.

По словам юриста, в Третьяковской галерее настаивают на том, что действия охранника нанесли им репутационный ущерб. Однако, как считает адвокат, ответственность за это его подзащитный нести не может, вопросы должны быть адресованы организаторам выставки.

"Там есть вопросы и по организации самой выставки — почему картина не под стеклом была и так далее и тому подобное", — пояснил свою позицию Бушмаков.

Первое заседание по делу запланировано на 19 августа, его будет рассматривать мировой судья второго участка Верх-Исетского района.

"Областная газета" направила в Третьяковскую галерею запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа не поступило.

Напомним, в декабре 2021 года охранник Ельцин Центра пририсовал ручкой глаза фигурам, изображенным на картине ученицы Казимира Малевича. Ущерб испорченного полотна эксперты оценили в четверть миллиона рублей.