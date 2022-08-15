Официальный портал Екатеринбурга запустил раздел, посвященный Дню города

Ознакомиться с полной программой Дня города и другой информацией, касающейся праздника, можно в новом разделе на сайте администрации Екатеринбурга.
Мероприятие запланировано на 20 августа (ближайшая суббота). Афиша выглядит следующим образом:
Кроме того, есть данные о перекрытиях дорожного движения и работе общественного транспорта. Как отмечают в пресс-службе мэрии, непосредственно в День города в разделе появятся свежие материалы о том, как Екатеринбург отмечает праздник. Все желающие смогут посмотреть фотографии и видео со знаковых мероприятий.
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Опубликована программа празднования Дня города в Екатеринбурге.