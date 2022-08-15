Темы дня

Общество
15 августа 2022, 19:30

Официальный портал Екатеринбурга запустил раздел, посвященный Дню города

раздел, посвященный Дню города в Екатеринбурге

В этом году Екатеринбург отмечает свое 299-летие. Фото: скриншот с официальной страницы администрации Екатеринбурга

Ознакомиться с полной программой Дня города и другой информацией, касающейся праздника, можно в новом разделе на сайте администрации Екатеринбурга.

Мероприятие запланировано на 20 августа (ближайшая суббота). Афиша выглядит следующим образом:

Фото: официальный сайт администрации Екатеринбурга

Кроме того, есть данные о перекрытиях дорожного движения и работе общественного транспорта. Как отмечают в пресс-службе мэрии, непосредственно в День города в разделе появятся свежие материалы о том, как Екатеринбург отмечает праздник. Все желающие смогут посмотреть фотографии и видео со знаковых мероприятий.

Читайте также:

Опубликована программа празднования Дня города в Екатеринбурге.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.08.2022, 20:50 / Общество
В Екатеринбурге 10-летний самокатчик выехал на запрещающий сигнал светофора и попал под машину
15.08.2022, 20:01 / Общество
Владимир Путин заявил о превосходстве российского оружия над западным
15.08.2022, 19:30 / Общество
Официальный портал Екатеринбурга запустил раздел, посвященный Дню города
15.08.2022, 19:00 / Общество
В свердловской больнице начали проводить МРТ грудничкам на инновационном томографе
15.08.2022, 18:30 / Культура
Свердловская киностудия и "Кыргызфильм" договорились о совместных проектах