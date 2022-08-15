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Общество
15 августа 2022, 18:15

В Екатеринбурге открыли первый съезд с развязки Луганской — Объездной

  Юлия Пастух
Дорога

Работы на развязке ведутся в рамках реализации нацпроекта БКАД. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня в Екатеринбурге открыли первый съезд, ведущий с развязки на пересечении улицы Луганской и Объездной дороги. Протяженность объекта составляет 226 метров.

По подсчетам экспертов, на этот участок приходится наибольший трафик, поэтому его открыли в первую очередь. Полностью реконструкция развязки завершится к сентябрю 2022 года, после чего запустят движение по всем съездам, передает пресс-служба горадминистрации.

Напомним, работы на этом объекте ведутся в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". 

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Областная газета Свердловской области

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