В Екатеринбурге открыли первый съезд с развязки Луганской — Объездной

Работы на развязке ведутся в рамках реализации нацпроекта БКАД. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня в Екатеринбурге открыли первый съезд, ведущий с развязки на пересечении улицы Луганской и Объездной дороги. Протяженность объекта составляет 226 метров.

По подсчетам экспертов, на этот участок приходится наибольший трафик, поэтому его открыли в первую очередь. Полностью реконструкция развязки завершится к сентябрю 2022 года, после чего запустят движение по всем съездам, передает пресс-служба горадминистрации.

Напомним, работы на этом объекте ведутся в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

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