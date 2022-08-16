Владимир Путин учредил в России звание "Мать-героиня"

Звание "Мать-героиня" учреждено в России. Фото: Галина Соловьева

Президент России подписал указ о введении в стране звания "Мать-героиня". Его будут присваивать женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей.

Мамы-героини будут поощряться выплатой в 1 миллион рублей, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Установить, что при присвоении звания "Мать-героиня" награжденной женщине выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 1 млн рублей в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации", — отмечено в указе.

Матери-героине будут вручаться грамота и знак особого отличия — орден. Он представляет собой пятилучевую звезду, выполненную из золота с бриллиантом и эмалью. В центре знака отличия предусмотрена надпись "Мать-героиня".

Женщинам будут вручать орден "Мать-героиня". Иллюстрация: скриншот официального интернет-портала правовой информации

Также документом предусмотрено однократное поощрение в 200 тыс. рублей одному из родителей при награждении медалью ордена "Родительская слава".

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