В Екатеринбурге 10 человек эвакуировались из-за пожара в пятиэтажке

Пожар случился в пятиэтажке на Асбестовском, 5. Фото: ИА "Ночные новости"

Сегодня ночью в доме № 5 на переулке Асбестовском загорелась квартира на первом этаже. Соседи вызвали пожарных и покинули жилье до приезда наряда МЧС.

Всего самостоятельно эвакуировались 10 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области. По данным спасателей, в квартире горела домашняя утварь.

К тушению пожара были привлечены 4 единицы техники и 10 огнеборцев. Сообщение о возгорании поступило диспетчерам МЧС в 3:11, а уже в 4:11 пожарные закончили проливать и разбирать сгоревшие конструкции.

Из-за пожара в квартире из жилого дома эвакуировались 10 человек. Фото: ИА "Ночные новости"

Как сообщают ИА "Ночные новости", в ходе тушения огня в комнате было найдено обгоревшее тело на диване. По словам соседей, в квартире проживал 60-летний мужчина.

В МЧС пояснили, что сейчас дознавателям предстоит установить точную причину возгорания.

Напомним, в выходные в Екатеринбурге горело кафе в микрорайоне Уралмаш. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.