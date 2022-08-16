Ирбитская ярмарка стала лучшей в России: фоторепортаж

Представители разных национальностей собрались у лотка со старинным русским лакомством – «петушками» на палочках. Фото: Павел Ворожцов

С 12 по 14 августа в Ирбите с размахом прошла XX межрегиональная ярмарка. Торговали на центральной городской площади Ленина и прилегающих улицах. Вдоль ярмарочных палаток, оформленных, кстати, в единой цветовой гамме, прошлись губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, его заместители, депутаты Законодательного собрания региона, главы муниципалитетов Восточного управленческого округа. Подробности - в нашем фоторепортаже.

На ирбитскую ярмарку съехались торговцы со всей России (Москва, Астрахань, Суздаль, Оренбург, Сыктывкар, Ульяновск, Воронеж, Ростов, весь УрФО и пр.) - всего 65 регионов. Продавали одежду и текстиль, специи, сладости и сухофрукты, мясные деликатесы и сыры, мед и чай, сувениры, саженцы (более 600 торговых мест). Народу было не протолкнуться, торговля шла шумно, бойко.

Впервые на ярмарке появилась "Чайная улица", где представители сразу нескольких стран - Молдовы, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Азербайджана и Белоруссии - показали свои национальные подворья. Посетителей угощали блюдами и напитками разных кухонь, демонстрировали национальные костюмы и музыкальные инструменты.

Рядом с торговыми рядами на большой сцене пели и танцевали творческие коллективы из Ирбита, Екатеринбурга, республики Крым; лучшие ремесленники в "Городе мастеров" давали мастер-классы всем желающим. В Сиреневом сквере, примыкающем к площади Ленина, разместился игровой городок - с каруселью, детскими электромобилями, фото-зоной. В дни работы ярмарки по Ирбиту курсировали бесплатные экскурсионные автобусы, были открыты все музеи.

За три дня ярмарку посетили более 45 тысяч человек - это рекорд для города. Товарооборот ярмарки составил 188 млн рублей. Минпромторг РФ назвал Ирбитскую ярмарку лучшей в стране по итогам конкурса «Торговля России». Диплом победителя за подписью главы ведомства Дениса Мантурова получил мэр Ирбита Николай Юдин.

Школа-студия мим-клоунады «Ирбитские чудики» показывала трюки с обручем и фокусы. Фото: Павел Ворожцов

Чеченцы на своем национальном подворье развлекали ярмарку лезгинкой. Фото: Павел Ворожцов

Целый торговый ряд заняли кулинары, на ярмарке они готовили манты, плов, разные виды шашлыков. Фото: Павел Ворожцов

Ансамбль маленьких ложкарей одного из детских садов Ирбита дал мини-концерт на площади и сорвал овации. Фото: Павел Ворожцов

Блины из настоящей печки: с пылу с жару! Фото: Павел Ворожцов

В национальных подворьях звучали народные инструменты. Фото: Павел Ворожцов

Прилавки с восточными пряностями пользовались большой популярностью. Фото: Павел Ворожцов

Сделать селфи на фоне трехметровых артистов на ходулях, в русских народных костюмах и с балалайками – желали многие. Фото: Павел Ворожцов

Портрет губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева написал художник из Рефтинского Евгений Лоскутов. Фото: Павел Ворожцов

В "Городе мастеров" шли мастер-классы для самых маленьких посетителей ярмарки. Фото: Павел Ворожцов

Двухметровая ярко-красная матрешка гуляла по Сиреневому скверу рядом с торговой площадью. Фото: Павел Ворожцов

Карусель для ребятишек в Сиреневом сквере рядом с торговыми рядами. Фото: Павел Ворожцов

Пункты, запрещающие въезд автотранспорта на площадь, были стилизованы под старину. Фото: Павел Ворожцов

Маленькая продавщица сладостей и сувениров. Фото: Павел Ворожцов