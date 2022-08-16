Под Нижним Тагилом дети угнали квадроцикл и попали на нем в аварию

Под Нижним Тагилом двое подростков на квадроцикле въехали в забор. Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области

В нижнетагильском селе Николо-Павловском двое подростков попали в ДТП на чужом квадроцикле. 15-летний ребенок не справился с управлением и въехал в забор.

В результате аварии пострадал юный водитель, которого увезли в больницу с травмой головы, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Инспекторы выяснили, что у подростков нет водительских прав. Сотрудникам ГИБДД мальчики рассказали, что квадроцикл взяли покататься у соседских детей, которые толкали его и пытались завести.

Автоинспекторам удалось найти владельца транспорта. Его хозяин рассказал, что оставил квадроцикл во дворе дома с ключами в замке зажигания. Пропажу обнаружил позже и обратился в полицию с заявлением об угоне. Сейчас мотовездеход находится на спецстоянке.

Полиция по факту происшествия проводит проверку. Рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей мальчиков.

В ГИБДД напоминают, что за управление транспортным средством без водительского удостоверения предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если за рулем находился ребенок младше 16 лет, то платить придется родителям.

Напомним, накануне в Екатеринбурге в ДТП попал 10-летний мальчик на самокате, который пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора.