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16 августа 2022, 12:38

В Госдуме хотят ужесточить наказание для родителей, допускающих детей к вождению автомобиля

  Валерия Белякова
Автомобили в Екатеринбурге

Родителей, сажающих детей за руль, предлагают привлекать к принудительным работам. Фото: Павел Ворожцов

В Госдуме предлагают ужесточить наказание для родителей, которые сажают своих детей за руль автомобиля. Парламентарии предлагают привлекать взрослых к обязательным работам.

На данный момент правонарушителей, подвергающих детей риску, штрафуют на 30 тысяч рублей. В Госдуме данное наказание считают мягким, сообщает "Парламентская газета". При этом за повторное подобное нарушение ответственность не предусмотрена.

"Просто усилением административной ответственности этот вопрос решить нельзя. Следует применять иную норму воздействия: обязательные работы. Одно дело — просто заплатить штраф. И совсем другое — когда человеку в качестве наказания придется мести улицы, убирать кладбища и так далее. Это не только административное, но еще и крайне эффективное морально-психологическое воздействие", — приводит издание слова депутата Госдумы Ярослава Нилова.

Вопрос народные избранники намерены обсудить на заседании экспертной группы по защите прав автомобилистов, сформированной при думском Комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов. Парламентарии не исключают, что инициатива будет закреплена законодательно.

По данным научного центра безопасности дорожного движения МВД России, за 2022 год в стране выросло число аварий с детьми-водителями. Всего за полгода произошло 376 таких ДТП.

Ранее под Нижним Тагилом два подростка угнали квадроцикл и врезались на нем в забор. 

Областная газета Свердловской области

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