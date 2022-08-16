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16 августа 2022, 13:06

"Областная газета" запускает выездную подписку

Выездная подписка

Начальник отдела по распространению и печати Светлана Тарасова разъяснит читателям, как подписаться на "ОГ". Фото: Ольга Михайлова

С 16 августа оформить подписку на "Областную газету" стало еще проще. Мы запускаем выездную подписку в муниципалитетах Свердловской области!

Сегодня сотрудники газеты работают в Березовском. Через неделю, 23 августа, мы посетим Нижний Тагил, а 26 августа — Ирбит. Оформить подписку на газету можно с 8:00 в местных администрациях муниципалитетов.

Как и прежде, подписаться на "ОГ" также можно:

  • непосредственно в редакции, расположенной по адресу: город Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж;
  • в любом отделении Почты России, где понадобится заполнить соглашение о предоставлении персональных данных;
  • в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически).

Стоимость месячной подписки на расширенную социальную версию газеты составляет 60 рублей, на 6 месяцев — 360 рублей, на год — 660 рублей.

Областная газета Свердловской области

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