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Общество
16 августа 2022, 14:15

Пять свердловских муниципалитетов получат гранты за динамичное развитие

  Валерия Белякова
Верхняя Тура

Сумма гранта для 5 свердловских городов составляет 1 миллион 645,5 тысяч рублей. Фото: Галина Соловьева

Денежное поощрение направят в 5 муниципалитетов Свердловской области за динамичное развитие и отличную работу местного самоуправления в 2021 году. Дотации в 1,6 млн рублей поступят из бюджета региона.

Деньги получат Екатеринбург, Лесной, Кушва, Верхняя Тура и Нижние Серги, сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области. Развитие этих городов, а также работу местных властей высоко оценили по 42 показателям. Также было учтено мнение жителей, положительно отозвавшихся о жизни в муниципалитетах.

По итогам работы за 2021 год средства распределили:

  • 822,7 тыс. рублей уйдут в Екатеринбург;
  • 411,3 тыс. рублей направят в Лесной;
  • 274,2 тыс. рублей поступит в Кушвинский ГО;
  • по 68,5 тыс. рублей предусмотрены для Верхней Туры и Нижнесергинского муниципального района.

Деньги направляют на ремонт школ и детских садов, поликлиник, домов культуры, строительство спортивных и детских площадок, благоустройство парков и мест отдыха. Гранты в регионе распределяются ежегодно с 2011 года.

"Мы увеличиваем финансовую поддержку муниципалитетов. В частности, тех территорий, которые добиваются высоких результатов в развитии. По итогам работы в 2021 году гранты из средств областного бюджета получат пять муниципалитетов: Екатеринбург, Лесной, Кушва, Верхняя Тура и Нижнесергинский муниципальный район. Эти средства, в том числе, могут быть направлены на развитие общественной инфраструктуры", – рассказал губернатор Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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