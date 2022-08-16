Область на карте

Верхняя Пышма Фото: Евгений Кочетков/«Верхняя Пышма и Среднеуральск онлайн»

Мост через рельсы, имя для деревни, дворовой кинотеатр – «Облгазета» рассказывает о самых интересных событиях в жизни уральских муниципалитетов

Пышма

В коллективе Пышминской центральной районной больницы – пополнение.

Сразу пять молодых специалистов, получив медицинское образование, пришли работать в больницу и ФАПы Пышминского района, сообщает информационный портал «Твой район». Молодые фельдшеры устроились в Боровлянский, Тимохинский и Чернышовский ФАПы, в скорую помощь и в Пышминский детский сад № 6.

Верхняя Пышма

В Верхней Пышме жители нескольких многоквартирных домов организовали у себя во дворе бесплатный кинотеатр под открытым небом, сообщает паблик «Верхняя Пышма и Среднеуральск ОНЛАЙН».

Энтузиасты нашли проектор, экран и колонку и дали объявление в дворовом чате. Первый киносеанс собрал около 30 человек, второй – уже больше сотни зрителей. Сейчас посмотреть кино на траве приходят даже из соседних дворов. В будни энтузиасты включают мультфильмы, в афише выходного дня – мультфильм и кинофильм.

Богданович

В Богдановиче построят мост через железнодорожный переезд на улице Кунавина, где водители часто простаивали в пробках.

Как сообщает телеканал «ТВ-Богданович», на прошлой неделе мэрия заключила контракт с подрядчиком из Екатеринбурга. Стоимость контракта – 324 миллиона рублей, завершить работы должны до декабря 2024 года. Мост будет двухполосным, с обеих сторон проезжей части обустроят тротуары.

Первоуральск

В городе нашли способ бороться со свалками старых шин, скопившихся на контейнерных площадках.

Как сообщает «Вечерний Первоуральск», муниципальное учреждение «Экологический фонд» заключило контракт на утилизацию и переработку автопокрышек с компанией из Полевского. Подрядчик объезжает площадки, собирает шины и вывозит их на переработку. На момент подготовки новости было вывезено больше 20 тонн покрышек.

Верхняя Тура

В Верхней Туре, Кушве, Красноуральске и селе Малая Лая организовали массовый поиск сотрудников в исправительный центр при тагильской ИК-13, который откроется в сентябре.

Поиском кадров в соцсетях и через центр занятости дело не ограничилось. Сотрудники учреждения объехали населенные пункты и развесили в них около 300 объявлений о вакансиях. Листовки можно увидеть в центрах занятости, домах культуры, на привокзальных площадях и остановочных комплексах.

Качканар

В Качканаре асфальтируют сразу девять спортивных площадок на Аллее спорта, сообщает «Качканарский рабочий».

Объект благоустраивают в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В одной локации будут находиться отдельные площадки для занятий футболом, теннисом, баскетболом, волейболом, метанием ядра, а также площадка для маломобильных групп.

Ачит

Жителям муниципалитета предложили вернуть утраченное имя деревне Ольховка.

В 1976 году деревню упразднили, а семь лет назад этот населенный пункт снова появился на карте района, но без утвержденного названия. Чтобы произвести наименование, депутаты районной думы организовали опрос. В нем ачитцам предстоит проголосовать за или против присвоения деревне прежнего названия. Сделать это можно будет в здании администрации муниципалитета или в здании территориального управления в селе Афанасьевское.

Камышлов

В городе обновляют остановки, пишут «Камышловские известия».

На прошлой неделе два павильона появились на улице Энгельса – на остановках «Московская» и «Макара Васильева» (на последней пассажиры десятилетиями ждали автобус на пустыре). В ближайшие годы все остановки на центральных улицах города оформят в едином стиле.