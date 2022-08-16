Уральские поисковики под Тверью нашли останки солдат, погибших в Великой Отечественной войне

Уральские поисковики нашли под Тверью останки 31 бойца, погибшего в Великую Отечественную войну. Фото: предоставлено Дмитрием Сизовым

Останки 31 солдата нашли свердловские поисковики в Тверской области на местах боев Великой Отечественной войны. Погибшие в 1941 году входили в состав 375-й Уральской стрелковой дивизии.

Раскопками большой могилы на месте бывшей деревни Максимовской занимались участники сводной поисковой команды из Свердловской области вместе с коллегами из Твери, рассказал "Областной газете" руководитель богдановичского отряда "Спутник" Дмитрий Сизов.

"Нами лично найдено 2 медальона, 2 подписные ложки и курительный мундштук с инициалами без фамилий. Личных вещей крайне мало, попадаются пуговки, пряжки, крючки от гимнастерок, звезды от фуражек, пилоток", — сообщил Дмитрий Сизов.

По его словам, артефакты сразу отправили в Москву на лабораторную экспертизу.

"Медальоны вскрываются только в лаборатории, чтобы была возможность прочитать записи на бумажке, если они сохранились. Даже если внутри медальона есть бумажка, и его сразу вскрыть, то она состарится на глазах", — пояснил поисковик.

В полевых условиях свердловчане провели с 1 по 12 августа. За день до отправки домой к ним на смену приехали коллеги из невьянского отряда. Они будут находиться до конца августа под Тверью на раскопках.

По данным Дмитрия Сизова, на месте бывших боев могут быть захоронены около 500 бойцов, которые в декабре 1941 года обороняли от немцев тверские деревни Шульгино и Максимовскую. Именно в тот период 375-я Уральская стрелковая дивизия понесла серьезные потери. До весны 1942 года все погибшие находились там, после того, как растаял снег, местные жители хоронили советских солдат и офицеров как могли, закапывая тела в канавы, воронки и траншеи.

Найденные останки предстоит эксгумировать. Поисковики полагают, что раскопки продлятся и в следующем году, даже несмотря на то, что тверские отряды намерены работать на бывшем поле боя до октября.

Напомним, что после завершения работ останки планируют перезахоронить с воинскими почестями в тверском селе Колталово. Там хотят создать мемориал с именами погибших бойцов.