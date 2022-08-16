Темы дня

Общество
16 августа 2022, 18:00

Областной суд смягчил наказание виновнику смертельной аварии у Оперного театра в Екатеринбурге

  Валерия Белякова
Фото ДТП

Авария произошла в мае 2021 года у Оперного театра в Екатеринбурге. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Свердловский областной суд сегодня рассмотрел апелляцию на приговор Сергею Суворову, который в мае 2021 года устроил смертельную аварию у Оперного театра в Екатеринбурге. Мужчине уменьшили срок пребывания в колонии на 2 месяца.

Осужденный и его адвокат подали апелляционные жалобы на решение Октябрьского районного суда. Областная инстанция рассмотрела обращения и уменьшила срок наказания на 2 месяца. Суд посчитал смягчающим тот факт, что осужденный возместил все расходы на лечение одного из пострадавших, сообщает пресс-служба облсуда. 

Напомним, в мае 2021 года Сергей Суворов стал виновником ДТП. На SEAT Leon он проехал на красный сигнал светофора, где столкнулся с другой машиной. Его автомобиль отбросило на пешеходов. В результате ДТП 1 женщина погибла, еще 2 человека сильно пострадали. В момент аварии Суворов находился в состоянии наркотического опьянения, это подтвердила медицинская экспертиза. 

За это преступление 26 мая 2022 года Октябрьским районным судом виновник был осужден на 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Ему запрещено 2 года и 10 месяцев заниматься любой деятельностью, связанной с управлением транспортом. Также райсуд взыскал 700 тысяч морального вреда в адрес несовершеннолетней потерпевшей.

Всего в той аварии различные травмы получили шесть пешеходов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.08.2022, 19:33 / Общество
Стелу "Город трудовой доблести" откроют в Екатеринбурге в июне 2023 года
16.08.2022, 18:40 / Общество
В Свердловской области 17-18 августа ожидаются ночные заморозки
16.08.2022, 18:00 / Общество
Областной суд смягчил наказание виновнику смертельной аварии у Оперного театра в Екатеринбурге
16.08.2022, 17:45 / Общество
В полиции рассказали подробности о ДТП с пятью погибшими в Нижнем Тагиле
16.08.2022, 17:00 / Общество
Уральские поисковики под Тверью нашли останки солдат, погибших в Великой Отечественной войне