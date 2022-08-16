Областной суд смягчил наказание виновнику смертельной аварии у Оперного театра в Екатеринбурге

Авария произошла в мае 2021 года у Оперного театра в Екатеринбурге. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Свердловский областной суд сегодня рассмотрел апелляцию на приговор Сергею Суворову, который в мае 2021 года устроил смертельную аварию у Оперного театра в Екатеринбурге. Мужчине уменьшили срок пребывания в колонии на 2 месяца.

Осужденный и его адвокат подали апелляционные жалобы на решение Октябрьского районного суда. Областная инстанция рассмотрела обращения и уменьшила срок наказания на 2 месяца. Суд посчитал смягчающим тот факт, что осужденный возместил все расходы на лечение одного из пострадавших, сообщает пресс-служба облсуда.

Напомним, в мае 2021 года Сергей Суворов стал виновником ДТП. На SEAT Leon он проехал на красный сигнал светофора, где столкнулся с другой машиной. Его автомобиль отбросило на пешеходов. В результате ДТП 1 женщина погибла, еще 2 человека сильно пострадали. В момент аварии Суворов находился в состоянии наркотического опьянения, это подтвердила медицинская экспертиза.

За это преступление 26 мая 2022 года Октябрьским районным судом виновник был осужден на 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Ему запрещено 2 года и 10 месяцев заниматься любой деятельностью, связанной с управлением транспортом. Также райсуд взыскал 700 тысяч морального вреда в адрес несовершеннолетней потерпевшей.

Всего в той аварии различные травмы получили шесть пешеходов.