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Общество
17 августа 2022, 10:37

В России предложили выплачивать миллион за третьего ребенка

младенец

При реализации этих мер в 2022—2024 годы дополнительно родится 1,6 млн детей. Фото: Владимир Мартьянов

Выплату в размере 1 миллиона рублей предлагается ввести при рождении не только 3-го, но и последующих детей. Такую инициативу Общественная палата России направила в профильную рабочую группу Госсовета.

"Экспертная оценка показывает, что только за счет этой меры дополнительно ежегодно будет рождаться более 100 тыс. детей", — сообщил глава профильной комиссии ОП РФ Сергей Рыбальченко "Известиям".

В ОП РФ также инициировали повышение ежемесячного пособия для беременных до уровня прожиточного минимума без учета материального положения семьи. При этом увеличение выплат рассчитано на женщин, которые ждут 3-го или последующих детей, и будущих мам от 30 лет. 

Кроме того, предлагается расширить возможности использования маткапитала. А именно разрешить покупку семейного автомобиля на выплаты за 3-го или последующего ребенка. По данным специалистов, при реализации этих мер в 2022–2024 годы дополнительно родится 1,6 млн детей.

Областная газета Свердловской области

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