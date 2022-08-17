Уралец разобрал машину на металлолом, чтобы ее не отняли из-за долгов

Свердловские приставы забрали у жителя Краснотурьинска автомобиль. Чтобы не платить долги, он разобрал его на металлолом, но позднее восстановил.
В Краснотурьинское районное отделение судебных приставов поступил исполнительный лист о взыскании кредитных платежей в размере 400 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, за должником числился автомобиль Kia Rio 2013 года выпуска в нерабочем состоянии. Был составлен акт ареста имущества, которое оценили как металлолом.
Позднее уралец восстановил автомобиль до исправного состояния. В этой связи был составлен новый акт ареста на машину, которую суд оценил в 463 000 рублей. Если в ближайшее время мужчина не погасит долг, то легковушку продадут на торгах.