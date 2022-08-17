В Свердловской области локализовали все лесные пожары

Угрозы населенным пунктам и строениям нет. Фото: департамент информполитики Свердловской области

По данным на утро 17 августа, на Среднем Урале зарегистрировано семь лесных пожаров. Все они локализованы. Угрозы населенным пунктам нет.

Очаги зафиксированы в Березовском ГО и городском округе Верхняя Пышма, а также в Алапаевском, Ново-Лялинском, Ивдельском и Режевском лесничествах. Огонь тушат более 160 человек с привлечением 50 единиц техники.

Леса находятся под постоянным наблюдением видеокамер системы "Лесохранитель", ведется авиамониторинг, отмечает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, сообщать о природных пожарах необходимо по бесплатному телефону авиалесоохраны 8 800 100-94-00, единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения "Берегите лес!".