Расходы на празднование 299-летия Екатеринбурга составили 27 млн рублей

В субботу, 20 августа, Екатеринбург отметит 299-й День города. Начальник управления культуры администрации города Илья Марков рассказал, что расходы на организацию праздника составили 27 млн рублей.
"В муниципальной программе этого года строчка — 27 млн рублей. Это общие расходы на все мероприятия", — передает слова Ильи Маркова ТАСС.
Традиционное возложение цветов к памятнику отцов-основателей Екатеринбурга В. Н. Татищеву и В. И. де Геннину пройдет в 12:00. После этого на площадке возле Театра драмы состоится шоу Queen&Scorpions. В День города для горожан также выступят Александр Новиков и Александр Маршал, Олег Митяев, дуэт Filatov&Karas, а также Клава Кока.
Салют традиционно прогремит в 22:30, однако в этом году фейерверк будут запускать только в одной точке — над акваторией городского пруда. Более подробно ознакомиться с афишей мероприятий можно здесь.
Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, власти ожидают участия в праздновании Дня города от 500 до 700 тыс. человек.
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