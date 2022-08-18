Жребий оказался благосклонен к «Уралу»: названы составы групп Кубка России

Фото: Алексей Кунилов

В Москве прошла жеребьевка так называемого Пути РПЛ — группового раунда Кубка России по футболу. Екатеринбургский «Урал» попал в группу «С» вместе с ЦСКА, «Сочи» и «Торпедо».

В этом году второй по значимости российский турнир проходит по новой схеме. На первом этапе команды РПЛ разбиты на 4 группы, внутри которых сыграют каждый с каждым в 2 круга. Команды, занявшие 1-2 места выходят в плей-офф, ставшие третьими — переводятся в группу «Путь регионов» и пытаются пробиться в финал оттуда, а финишировавшие последними завершают турнир.

«Уралу» (16-е место в текущем чемпионате России) вряд ли удастся обойти ЦСКА (4) и «Сочи» (5), но оказаться выше «Торпедо» (15) — вполне реально.

Составы других квартетов:

Группа А — «Краснодар», «Локомотив», «Пари Нижний Новгород», «Химки».

Группа B — «Зенит», «Крылья Советов», «Спартак», «Факел».

Группа D — «Сочи», ЦСКА, «Урал», «Торпедо».

Лучший результат «Урала» в Кубках страны — выход в финал (дважды).