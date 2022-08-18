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Общество
18 августа 2022, 10:22

Уралец погасил алименты после привлечения к уголовной ответственности

  Юлия Пастух
Деньги

Мужчина задолжал своим детям более 270 тысяч рублей. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области мужчина заплатил долги по алиментам после того, как суд приговорил его к исправительным работам. Уралец задолжал своим детям более 270 тысяч рублей.

В Ревдинском районном отделении судебных приставов регионального ГУФССП возбудили исполнительное производство о взыскании алиментов в размере 1/3 доли заработка отца на содержание сыновей (2019 и 2014 годов рождения).

Должника уведомили об этом, но он не приступил к выплатам, оправдываясь тем, что у него нет работы. Мужчина не предпринял никаких действий и после составления на него административного протокола — от отбывания наказания в виде обязательных работ он уклонился.

В итоге в отношении уральца возбудили уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. В итоге отец погасил долги перед детьми и устроился работать на завод.

Областная газета Свердловской области

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