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Общество
18 августа 2022, 11:11

Квартирную кражу на Вторчермете помогла раскрыть служебная собака

служебная собака Ночной Дозор

За 6 с лишним лет службы Ночной Дозор раскрыл несколько преступлений. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские задержали 52-летнего мужчину. Он подозревается в квартирной краже.

Сообщила об инциденте жительница одного из домов на улице Титова. По словам женщины, она вернулась с вечерней смены и легла спать, забыв закрыть входную дверь. А утром не смогла найти сумку, в которой лежали 36 тысяч рублей, документы и ключи от работы.

На место выехала следственно-оперативная группа, в составе которой была кинолог со служебно-розыскной собакой по кличке Ночной Дозор. В ходе осмотра пес взял след и привел правоохранителей к соседской двери, где проживает мужчина. Он признался, что проник в жилище и взял первую попавшуюся ценную вещь.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Кража с незаконным проникновением в жилище". Мужчине может грозить до 6 лет лишения свободы, отметили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Областная газета Свердловской области

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