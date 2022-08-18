Пилотажную группу Свердловской области презентуют на фестивале "От Винта!"

На фестивале "От Винта!" пилоты покажут фигуры высшего пилотажа. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области появилась собственная пилотажная группа, ее возможности презентуют на фестивале "От Винта!". Он пройдет 27 августа на аэродроме Логиново.

В состав пилотажной группы вошли летчики и парашютисты. Сейчас они репетируют полеты, рассказали организаторы авиашоу.

"У нас будет и встречный пилотаж, когда у каждого самолета скорость 250 км/ч, они встречаются на точке. Если это проходы над полосой, то это сверхнизкие высоты, чтобы шуршала трава под шасси", — поделилась подробностями на пресс-конференции ТАСС автор фестиваля "От Винта!" Вероника Пиджакова.

Авиашоу будет сопровождаться зрелищными мероприятиями на земле. Пройдет параллельный парад мототехники и самолетов в небе. Мотокаскадеры обещают показать экстремальный трюк — перепрыгнуть на железном коне через самолет. А парашютисты готовятся к прыжкам с низких высот.

"Вишенка на торте — прыжок с малой высоты в 200 метров. Обычно прыжки выполняются с больших высот, а здесь будет видно зрителям, как раскрывается парашют, как с ним работает спортсмен", — добавил начальник парашютного звена аэродрома Логиново Александр Косков.

Для зрителей будет обустроена 500-метровая зона просмотра около взлетно-посадочной полосы. Также гости фестиваля смогут подняться на высоту 30-этажного дома на аэростатах. В течение дня будут работать выставки ретро-автомобилей, мотоциклов. Готовится небольшой симфонический концерт.

Организаторы ожидают около 7 тысяч зрителей, согласно данным предварительной регистрации. Для посетителей предусмотрена большая поляна для семейного пикника. На площадке будут работать точки питания и оборудованы санузлы.

"Мы приглашаем всех на пикник, берите садовую мебель, приезжайте с палаткой", — резюмировала Вероника Пиджакова.

Ранее "Областная газета" сообщала, что самые зрелищные мероприятия на фестивале "От Винта!" пройдут с 12:00 до 18:00.