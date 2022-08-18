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18 августа 2022, 12:25

Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в 20 раз

лес

Пожароопасный сезон в Свердловской области начался в апреле и закончится осенью. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале за сутки в 20 раз сократилась площадь природных пожаров. Специалистам Уральской авиалесоохраны удалось полностью ликвидировать возгорание в труднодоступном районе Ивдельского лесничества.

Парашютисты-десантники и наземная служба боролись с огнем более 10 дней. Всего к работам было привлечено 50 человек, сообщили в департаменте информполитики региона.

По данным на утро 18 августа, в регионе зафиксировано 6 природных пожаров: в лесных массивах Березовского городского округа, под Екатеринбургом и Верхней Пышмой, в Алапаевском и Невьянском лесничествах. При этом они все локализованы.

Напомним, сообщать о возгораниях необходимо по бесплатному телефону авиалесоохраны 8 800 100-94-00, единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения "Берегите лес!".

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В регионах УрФО нормализовалась ситуация с природными пожарами.

Областная газета Свердловской области

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