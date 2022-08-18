На Среднем Урале планируют провести чемпионат России по высшему пилотажу

В Свердловской области в 2023 году может пройти чемпионат России по высшему пилотажу. Фото: Александр Зайцев

Чемпионат России по высшему пилотажу надеются провести уральские авиаторы в 2023 году. Площадкой для состязаний они предлагают сделать аэродром Логиново.

Предпосылки для проведения соревнований есть. На Среднем Урале существует свой оборудованный аэродром. Также в июле минспорта региона зарегистрировало областную федерацию самолетного спорта. Ее наличие является одним из главных условий проведения чемпионата, рассказала на пресс-конференции ТАСС председатель рабочей группы по поддержке семьи и детства Общественной палаты Свердловской области и автор фестиваля "От Винта!" Вероника Пиджакова.

"Еще наши спортсмены должны принять участие в чемпионате России, который сейчас проходит в Сургуте. От нас выступает Антон Савин. 26 августа будет финал", — сообщила Вероника Пиджакова.

Она отметила, что заявка на проведение чемпионата России в Свердловской области подана в федеральные министерства.

Напомним, в регионе сформирована собственная пилотажная группа, ее возможности презентуют 27 августа в Логиново на фестивале "От Винта!".