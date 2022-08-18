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18 августа 2022, 15:05

В Екатеринбурге помыли памятник "Горожане. Разговор"

горожане помыли памятник

Скульптор памятника — заслуженный художник России Андрей Антонов (уроженец Свердловска). Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге помыли памятник, расположенный в сквере на углу проспекта Ленина и улицы Мичурина. Это уже стало традицией.

Мероприятие в 14-й раз проходит в день установки скульптурной композиции "Горожане. Разговор". В этот раз очистить от пыли и грязи фигуры трех знаменитых уральских художников — Виталия Воловича, Миши Брусиловского и Германа Метелева — пришли 20 человек. Об этом "Областной газете" рассказали организаторы акции.

Фото: Павел Ворожцов

Стоит отметить, что скульптуры художников значительно выше, чем их прототипы: рост бронзового Миши Брусиловского немногим меньше 2 метров, статуя Германа Метелева в высоту составляет 2 метра 15 сантиметров, а Виталия Воловича — почти 2,5 метра.

Фото: Павел Ворожцов

На сегодняшний день из знаменитой троицы никого в живых не осталось. Герман Метелев скончался 12 мая 2006 года, Миша Брусиловский — 3 ноября 2016 года. Последним стал Виталий Волович. Он ушел из жизни 20 августа 2018 года, ему было 90 лет.

Добавим, в одном из интервью Виталий Волович признался "Областной газете", что у него нет ни одной фотографии рядом с его бронзовой фигурой памятника "Горожане. Разговор", хотя он часто об этом задумывался. После смерти художника екатеринбуржцы несли цветы к скульптуре.

Областная газета Свердловской области

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