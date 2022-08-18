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Общество
18 августа 2022, 15:22

Роспотребнадзор рекомендует носить маски при задымленности из-за лесных пожаров

смог

Специалисты ведомства будут ежедневно проводить мониторинг качества атмосферного воздуха. Фото: Павел Ворожцов

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по мерам безопасности во время задымленности из-за лесных пожаров в населенных пунктах. При появлении сильного запаха гари и смога на улице следует носить медицинские маски.

В ведомстве советуют ограничить пребывание детей на игровых площадках, снизить физическую нагрузку на открытом воздухе, чаще делать влажную уборку дома и пить больше воды.

"В связи с сохраняющейся возможностью задымления населенных пунктов Роспотребнадзор рекомендует проведение мер профилактики, направленных на исключение рисков отравлений продуктами горения, предусматривающие <…> использование во время пребывания на открытом воздухе средств защиты органов дыхания (медицинские маски)", — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Также специалисты ведомства будут ежедневно проводить мониторинг качества атмосферного воздуха.

Отметим, что рекомендации были выпущены в связи с лесными пожарами в Рязанской области, смог накрыл юго-запад Москвы. 

Ранее "ОГ" сообщала, что площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в 20 раз. Специалистам Уральской авиалесоохраны удалось полностью ликвидировать возгорание в труднодоступном районе Ивдельского лесничества.

Областная газета Свердловской области

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