Уральский округ Росгвардии возглавил новый командующий

Новым командующим войсками Росгвардии в Уральском округе стал Сергей Бойко. Фото: сайт полномочного представителя президента РФ в УрФО

Войска Росгвардии в Уральском округе возглавил новый командующий. Им стал генерал-лейтенант Сергей Бойко.

Новый руководитель был сегодня представлен полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву заместителем директора Росгвардии, генерал-полковником Игорем Ильяшем, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента. На встрече обсудили ряд приоритетных вопросов и задач, касающихся взаимодействия ведомства с регионами Урала.

"Перед нами стоит множество сложных задач. Уверен, что человек с таким опытом, профессиональной подготовкой и квалификацией, сможет обеспечить их эффективное выполнение. В качестве безусловного приоритета остаются вопросы охраны общественного порядка и обеспечения законности при проведении различных массовых, общественных мероприятий, а также защита людей от террористических угроз", — отметил Владимир Якушев.