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18 августа 2022, 16:50

В Екатеринбурге проходят антитеррористические учения ФСБ

  Валерия Белякова
Учения

Антитеррористические учения силовики проводят на стадионе Уральской футбольной академии. Фото: Владимир Мартьянов

Антитеррористические учения проводят сегодня в Екатеринбурге. Местом тренировки силовиков выбран объект массового пребывания людей — стадион Уральской футбольной академии на улице Фестивальной.

В микрорайоне Уралмаш выставлено оцепление на улицах Донбасской, Кировградской, Фестивальной и 22-го Партсъезда. В учениях задействованы правоохранительные органы, экстренные службы, а также представители районной администрации и спортобъекта, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Свердловской области.

"В ходе учений будут отработаны меры ситуационного реагирования на террористические угрозы", — уточнили в ведомстве. 

Жителей просят не паниковать, следовать установкам сотрудников и содействовать им в случае необходимости. По данным свердловского УФСБ, мероприятия продлятся до полудня 19 августа.

Напомним, ранее российские силовики в Джанкое и Ялте ликвидировали террористическую ячейку, которая управлялась с Украины.

Областная газета Свердловской области

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