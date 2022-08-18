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18 августа 2022, 21:02

От -2 до +28 градусов: какая погода ждет свердловчан в конце недели

человек с зонтом

В среду на Среднем Урале и в Екатеринбурге пройдет дождь. Фото: Галина Соловьева

В ближайшие дни жителей Свердловской области ждут температурные колебания. Минус будет сменяться значительным плюсом.

В ближайшую ночь местами на Среднем Урале ожидаются заморозки до -2 ºС. При этом в большинстве территорий будет +3...+8 ºС. А днем воздух и вовсе прогреется до +20...+25 ºС, говорится на сайте Уральского гидрометцентра.

В последующие две ночи столбики термометров покажут от +8 до +16 ºС и от +7 до +16 ºС соответственно. В дневные часы — +23...+28 ºС и +19...+24 ºС. Кратковременный дождь ожидается только в первый выходной.

В Екатеринбурге в пятницу синоптики обещают +21...+23 ºС, в субботу — +25...+27 ºС, а в воскресенье — +22...+24 ºС.

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