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Общество
18 августа 2022, 18:50

В Екатеринбурге чествовали нового почетного гражданина

  Валерия Белякова
Церемония награждения

В этом году почетным гражданином Екатеринбурга выбрали Николая Клейна. Фото: Алина Шешеня, сайт администрации Екатеринбурга

Диплом, ленту, знак и специальное удостоверение вручили сегодня в Екатеринбурге новому почетному гражданину. Памятные атрибуты получил генеральный директор ПАО "Машиностроительный завод имени М. И. Калинина" Николай Клейн.

Торжественный прием в преддверии Дня города провели глава уральской столицы Алексей Орлов и спикер гордумы Игорь Володин, сообщает пресс-служба мэрии. Градоначальник поблагодарил почетных граждан за помощь и вклад, которые они внесли в развитие Екатеринбурга.

"Все сегодняшние успехи были бы невозможны без вашей работы. Это тот задел, который ранее был создан, стал надежной отправной точкой и позволил уверенно стартовать вперед", — сказал на церемонии Алексей Орлов.

Также сегодня были награждены горожане, которые внесли большой вклад в развитие культуры и науки. Почетные знаки "За заслуги перед Екатеринбургом" вручены директору Екатеринбургского театра кукол Петру Стражникову и главному научному сотруднику сектора спиновой кинетики лаборатории квантовой наноспинтроники Института физики металлов имени М. Н. Михеева УрО РАН Владимир Устинов.

Напомним, решение о присвоении Николаю Клейну звания "Почетного гражданина Екатеринбурга" было принято ранее на заседании городской думы.

Областная газета Свердловской области

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