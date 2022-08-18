Градус борьбы: эксперты Центра общественного наблюдения оценили ход выборов в Свердловской области

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В региональной Общественной палате прошел круглый стол: представители облизбиркома, политологи и юристы проанализировали, как проходят в регионе избирательные кампании разных уровней. Также речь шла о подготовке наблюдателей и итогах первого этапа выборов — регистрации кандидатов.

Сейчас этап регистрации кандидатов завершен, подведены окончательные итоги, сообщила член облизбиркома Анна Абсалямова:

— Если говорить о выборах всех уровней, это и выборы губернатора, и выборы депутатов местных дум, и выборы главы Зареченского сельского поселения, у нас процент регистрации составил 95,61. То есть подавляющее большинство кандидатов, которые высказали свое желание участвовать в выборах, они в этих выборах участвуют.

Всего было выдвинуто 2 449 кандидатов: 2 439 из них — на выборах в местные думы, 6 претендовали на кресло губернатора и 4 — главы Зареченского сельского поселения, 103 кандидата утратили статус, а зарегистрированы были 2 234 кандидата, — сообщила Анна Абсалямова. Кроме того, особенностью этой кампании стало большое количество судебных процессов: кандидаты оспаривают регистрацию друг друга, фиксируют нарушения у конкурентов. Всего, по данным облизбиркома, сейчас в судах рассматривается 38 исков, 21 из них — в Асбесте.

По мнению экспертов Центра общественного наблюдения, это большой плюс, что все споры решаются с помощью закона:

— Мы ездим по городам и весям: были уже в Сухом Логу, Серове, Нижнем Тагиле, поедем в Асбест. Могу сказать, что кампания идет вообще без нарушений. Хотя некоторые жалуются, что где-то есть "ковровая" расклейка, засилье агитации. Безусловно, конкуренция есть, есть внутренняя борьба, например, как в Асбесте, но это цивилизованно, — сообщил руководитель Экспертного клуба Свердловской области, профессор кафедры политических наук УрФУ Анатолий Гагарин.

Его поддерживает и директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков:

— Борьба между кандидатами идет в рамках правового поля. Несмотря на то, что активно пишут жалобы, все признают правила игры. Кампания идет достаточно активно, до ее завершения остается чуть больше трех недель, поэтому я ожидаю усиления агитации кандидатов. Кроме того, наблюдается интересная тенденция: если раньше в политической борьбе участвовали крупные промышленные холдинги, то теперь из-за санкций многие их руководители вышли из числа учредителей. Так что сейчас на региональные выборы стали серьезно влиять партийные лидеры.

За ходом голосования в Свердловской области будут следить больше 7 тысяч наблюдателей. Соответствующие соглашения об их подготовке уже подписаны с некоммерческими организациями, сообщил глава областной Общественной палаты Александр Левин:

— У нас на сегодняшний день подписано 95 соглашений с НКО. Это солидная цифра, которая свидетельствует о том, что мы с помощью наших партнеров можем набрать корпус наблюдателей, который должен быть очень весомым. Вы знаете нововведение — ЦИК ввел по 3 наблюдателя на каждом избирательном участке. То есть, если у нас около 2,5 тысяч участков, то нужна цифра в 7,5 тысяч человек. Уже на следующей неделе мы приступим к обучающим семинарам и мастер-классам. По золотому стандарту, естественно.

Кроме того, будет организован центр видеонаблюдения. Он откроется в историческом парке "Россия — моя история". Видеокамеры установят на 250 самых крупных участках и еще на более чем 2 тысячах участках — видеорегистраторы.

Напомним, всего в Единый день голосования, 11 сентября, в Свердловской области вместе с губернаторской пройдет 55 избирательных кампаний: в 50 муниципалитетах жители проголосуют за депутатов местных дум, еще в 3 (Алапаевском районе, Каменске-Уральском и Тугулыме) состоятся дополнительные выборы, в Зареченском сельском поселении Камышловского района выберут главу.