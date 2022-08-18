Темы дня

Общество
18 августа 2022, 21:40

"Мисс Екатеринбург — 2022" стала 20-летняя Татьяна Кузьмина

Татьяна Кузьмина

Корону вручал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Фото: скриншот прямой трансляции конкурса

В четверг, 18 августа, завершился 25-й конкурс красоты "Мисс Екатеринбург". Победительницей стала 20-летняя студентка Татьяна Кузьмина.

Корону вручал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

"Буквально через два дня мы будем запускать часы обратного отсчета до нашего 300-летия. Нам всем очень повезло жить именно в эту эпоху, на стыке столетий. И девушка, которая победит в сегодняшнем конкурсе, будет выполнять очень важную миссию — не только быть самой красивой девушкой нашего города, но и представлять уральскую столицу во многих мероприятиях, в благотворительных акциях", — сказал глава города.

Татьяна Кузьмина получила годовой сертификат на посещение клиники косметической и антивозрастной медицины, годовое обслуживание в школе стиля и макияжа "Имидж-сервис" и сертификат на фотосессию с Игорем Усенко.

В номинации "Мисс зрительских симпатий" победила Яна Фогель. "Второй вице-мисс" стала Елизавета Дурнова, а "Первой вице-мисс" — София Тюпа. 

Напомним, что девушки посещали различные занятия и мероприятия. К примеру, они побывали на открытии фестиваля "Одна шестая". Там красавицы прошлись по красной ковровой дорожке.

В 2021 году главной красавицей столицы Урала стала 19-летняя Виолетта Сараева, в 2020 году — Злата Помурзина. В 2019 году титул получила Виктория Вершинина, а в 2018 году — Арина Верина.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.08.2022, 22:28 / Общество
Шесть свердловских городов победили в конкурсе проектов создания комфортной городской среды
18.08.2022, 21:40 / Общество
"Мисс Екатеринбург — 2022" стала 20-летняя Татьяна Кузьмина
18.08.2022, 21:02 / Общество
От -2 до +28 градусов: какая погода ждет свердловчан в конце недели
18.08.2022, 20:16 / Спорт
Свердловские волейболистки на Спартакиаде сильнейших проиграли второй матч подряд
18.08.2022, 19:56 / Экономика
Михаил Мишустин сделал программу сельской ипотеки бессрочной