"Мисс Екатеринбург — 2022" стала 20-летняя Татьяна Кузьмина

Корону вручал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Фото: скриншот прямой трансляции конкурса

В четверг, 18 августа, завершился 25-й конкурс красоты "Мисс Екатеринбург". Победительницей стала 20-летняя студентка Татьяна Кузьмина.

Корону вручал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

"Буквально через два дня мы будем запускать часы обратного отсчета до нашего 300-летия. Нам всем очень повезло жить именно в эту эпоху, на стыке столетий. И девушка, которая победит в сегодняшнем конкурсе, будет выполнять очень важную миссию — не только быть самой красивой девушкой нашего города, но и представлять уральскую столицу во многих мероприятиях, в благотворительных акциях", — сказал глава города.

Татьяна Кузьмина получила годовой сертификат на посещение клиники косметической и антивозрастной медицины, годовое обслуживание в школе стиля и макияжа "Имидж-сервис" и сертификат на фотосессию с Игорем Усенко.

В номинации "Мисс зрительских симпатий" победила Яна Фогель. "Второй вице-мисс" стала Елизавета Дурнова, а "Первой вице-мисс" — София Тюпа.

Напомним, что девушки посещали различные занятия и мероприятия. К примеру, они побывали на открытии фестиваля "Одна шестая". Там красавицы прошлись по красной ковровой дорожке.

В 2021 году главной красавицей столицы Урала стала 19-летняя Виолетта Сараева, в 2020 году — Злата Помурзина. В 2019 году титул получила Виктория Вершинина, а в 2018 году — Арина Верина.