Ирбитская ярмарка может стать достоянием Урала

13 августа 2022 года: торговые ряды на ярмарке заняли всю площадь около Пассажа. Фото: Павел Ворожцов

Ирбитская ярмарка с 379-летней историей вошла в финальный список претендентов на народное звание "Достояние Среднего Урала". Сегодня это главный торговый бренд Свердловской области - данный факт неоднократно подтверждали и представители руководства региона. Но мало кто знает, что к своему успеху ярмарка шла долгим и тернистым путем, и столетие назад едва не канула в Лету.

Исключительный город

Исторически сложилось, что на Среднем Урале создавали в основном города-заводы и города-крепости. Исключение из правила - Ирбит: он изначально строился как торговый город. В середине XVII века через тогда еще Ирбитскую слободу проходила "старая Казанская дорога" - древнейший караванный путь от Казани на Тюмень. И Слободской путь - транзитный маршрут из европейской части России в Сибирь. Добавьте сюда ирбитскую пристань на реке Ница, развитое сельское хозяйство и железоделательное производство, и все предпосылки для создания крупного ярмарочного центра - налицо. В 1643 году в Ирбите официально прошла первая ярмарка, с этого времени ее стали проводить ежегодно.

Ассортимент товаров был огромным: пушнина, ткани, посуда, одежда, оружие, ювелирные украшения, продукты... «Ирбит превратился в какой-то лагерь, в котором сходились представители всевозможных государств, народностей, языков и вероисповеданий. Это было настоящее ярмарочное море, в котором тонул всякий, кто попадал сюда. На площади и по улицам от возов с товарами, купеческих фур и мелких лавчонок не было свободного местечка. Жажда наживы согнала людей со всех сторон, и эта разноязычная и разноплеменная толпа отлично умела понять взаимные интересы, нужды и потребности...", - писал в своем романе "Приваловские миллионы" Дмитрий Мамин-Сибиряк.

В 1864 году в Ирбите открылось здание Пассажа - главного торгового павильона. В архитектурном плане это уникальное сооружение: торговые места в нем располагаются по принципу галереи - в несколько этажей.

- В Пассаже продавали самые дорогие товары: оренбургские пуховые платки и бухарские ткани ручной работы, чеканные серебряные изделия и драгоценности, бельгийские револьверы и немецкие ружья, рояли фирмы Беккер, бинокли, оптические приборы и очки. Это могли себе позволить только очень богатые купцы, которые приезжали на ярмарку со всех уголков России. Известен факт продажи вазы из калганской яшмы по цене 2,5 тысячи рублей - в то время столько стоил двухэтажный каменный дом, - говорит заместитель директора ирбитского историко-этнографического музея Алена Замятина.

Пассаж, кстати, сохранился до наших дней. Сегодня это объект культурного наследия регионального значения, аналогов которому в Свердловской области нет. В этом году ирбитские власти начали реставрацию здания, на нее будет направлено более 80 млн рублей, завершить работы планируется в 2023-м.

В долг Екатеринбургу

О значимости ирбитской ярмарки можно судить по двум фактам, рассказывают в историко-этнографическом музее. Именно здесь определялась цена чая, который активно начал завозиться в Россию с 1727 года, после установления торговых отношений с Китаем. Чайные пирамиды высились на ирбитских улицах наподобие египетских. Также ярмарка диктовала цены на пушнину. В 1870-1880-е годы в городе продавалось от 5 до 10 миллионов шкурок ежегодно, а обзор цен с "пушного рынка" публиковался в газетах Франции, Германии, Великобритании и США.

XVIII век: на ярмарку в Ирбит шли обозы с разных уголков страны это подпись. Фото: Портал "Ирбит - максимум информации"

Особого внимания заслуживают купцы, торговавшие на ярмарке. Легендарный Савва Морозов, король текстиля в XIX веке, лично приезжал в Ирбит со своими товарами. Еще одна примечательная личность - ирбитский мукомол, миллионер Дмитрий Зязин. Его мельница - техническое чудо XIX сто­летия - одаривала город и окрестности мукой. На ярмарке он выставлял свой хлеб, а также изумительной красоты торты.

Известен факт, когда Зязин выручил деньгами Екатеринбург. Ирбитский краевед, музейщик с большим стажем Иван Антропов в своей книге "Были Ирбита" рассказал об этом событии: "Екатеринбургский городской голова обратился к Зязину с просьбой о займе на нужды города. 14 сентября 1914 года Зязин дал 100 тысяч рублей сроком на 5 лет под семь процентов годовых. Сделка была очень выгодной, но воспользоваться прибылью он не успел - в 1918 году был расстрелян в числе самых состоятельных граждан Ирбита...".

Зязинская мельница - кирпичное пятиэтажное здание - "дожила" до наших дней. Пока она пустует, но есть задумка сделать в ней гостиницу, рассказал "ОГ" мэр Ирбита Николай Юдин.

Ярмарочный ренессанс

С конца XIX века для ирбитской ярмарки начались трудные времена. Россия приступила к строительству Транссибирской магистрали - открылось движение по Екатеринбургско-Тюменскому участку Уральской железной дороги. Честь принимать у себя поезда отошла Екатеринбургу, и вдали от железнодорожных путей ярмарка стала постепенно угасать. Последний, 279-й раз она прошла в 1929 году.

Потом был многолетний перерыв. И только в 2003 году решением губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя ирбитскую ярмарку решили возродить. Ей присвоили статус межрегиональной. Жизнь показала, что ярмарка по-прежнему востребована. В этом году, с 12 по 14 августа, главное торговое событие Ирбита побило рекорд по количеству посетителей - более 45 тысяч человек (см. "ОГ" № 146 от 16.08.2022).

- Я побывал на ярмарке в первый раз, очень впечатлен. Это не просто стихийная уличная торговля, а хорошо организованное масштабное мероприятие. Более 600 предпринимателей из России и зарубежных стран, хороший товарооборот - почти 200 млн рублей, плюс культурно-развлекательная программа для людей разных возрастов. Ирбитская ярмарка - это хорошая, добрая история в жизни нашего региона, которую мы и впредь будем поддерживать, - отметил в разговоре с "ОГ" первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Вы не знали? В XVIII-XIX веках ирбитская ярмарка проходила с конца февраля до первой декады марта. Она открывалась после молебна и поднятия флага. По легенде поведение флага на ветру определяло характер торга: если он развернулся сразу, торговля будет бойкой и стремительной, запутался - значит, затяжной. Товары, привозимые на Ирбитскую ярмарку, охранялись. Их стерегла кара­ульная артель из 132 пеших и 14 конных. Все они отличались незаурядной физической силой и носили особый нагрудный знак. Артель взимала плату за охрану: с торговой лавки - по 5 рублей, с палат­ки – по 3, за подвижные лари и возы – по соглашению сторон. За месяц яр­марки пеший охранник получал от 100 до 140 рублей, конный – 150. Это при стоимости коня в 25-35 рублей.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов