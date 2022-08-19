Уралец заснял северное сияние

Полярное сияние является одним из проявлений магнитной бури. Фото: Александр Покровский

Жителю Свердловской области удалось заснять северное сияние. Впечатляющие снимки были сделаны на трассе между Верхней Салдой и Нижним Тагилом.

Как рассказал "Областной газете" автор фото Александр Покровский, изначально запечатлеть сияние он планировал в городе. Однако большое количество света помешало, пришлось уехать подальше.

Собеседник издания также заверил, что снимки были сделаны на обычный смартфон. При этом камеру телефона он настроил в режиме профи — "для восприимчивости матрицы к сиянию".

Фото: Александр Покровский

Полярное сияние — природное явление, представляющее собой многоцветное свечение, возникающее в определенных слоях атмосферы вследствие взаимодействия магнитного поля Земли с частицами солнечного ветра.

Ранее жители региона уже публиковали снимки и видео северного сияния. В ноябре прошлого года его можно было видеть у поселка Ключевск, в декабре — над Ирбитом.