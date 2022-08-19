В России увеличили кешбэк для турпоездок на Дальний Восток

Максимальная сумма возврата составит 40 тысяч рублей. Фото: Галина Соловьева

В России вдвое увеличили туристический кешбэк для поездок в отели и санатории Дальнего Востока. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Максимальная сумма возврата части средств гражданам при бронировании отелей или санаториев, расположенных на Дальнем Востоке, увеличится с 20 тыс. до 40 тыс. рублей", — говорится в сообщении Кабмина.

Напомним, с 25 августа в РФ стартует продажа осенних туров с кешбэком в 20%. Покупателям необходимо совершить поездку внутри страны с 1 октября по 25 декабря, чтобы получить частичный возврат стоимости путевки. Приобрести тур можно начиная с 25 августа.

Добавим, программа туристического кешбэка была запущена в 2020 году и с тех пор пользуется популярностью. За два года скидки на туры получили 4,3 миллиона человек, из них в 2022 году — около 2,5 миллионов.

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