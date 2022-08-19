На Среднем Урале построят долговечные мосты из композитных материалов

Мосты из композитных материалов появятся в Свердловской области в 2023 году. Фото: Полина Зиновьева

Новые мосты из композитных материалов начнут строить в Свердловской области. Такая автомобильно-пешеходная переправа появится через реку Заставка в Нижних Сергах.

Прежний мост в районе улиц Ленина и Жукова был разрушен паводком. Новая конструкция будет выполнена в виде единого композитного пролетного строения. Путепровод рассчитан на современную нагрузку движения автомобилей. Его длина составит 9,6 метра, а ширина — 14,9 метра, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По новой технологии переправы для пешеходов также возведут в селе Чусовом через одноименную реку и в поселке Ушма через Лозьву. Пока в обоих населенных пунктах люди передвигаются по подвесным мостам. В первом случае длина конструкции будет достигать 102 метров, во-втором — 70 метров. Обе переправы сделают шириной в 3,5 метра.

"В среднесрочной перспективе в Свердловской области композитные мосты не только будут строиться, но и будет налажен выпуск таких мостов для строительства на территории всей РФ. Все выбранные нами мосты важные и нужные. Они позволят сохранить связность территорий и пешеходную доступность районов", — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

На Среднем Урале разработана подпрограмма, с помощью которой в регионе планируют привести в порядок сельские мосты. Применение новых технологий должно помочь в решении проблемы. Композитные материалы считаются более прочными и долговечными, они не подвержены коррозии и старению. А значит и срок эксплуатации таких сооружений будет дольше, чем из железобетона или металла. Первые композитные мосты появятся в регионе уже в 2023 году.

Добавим, ежегодно в регионе реконструируют и переделывают из деревянных в капитальные не меньше 15 мостов.