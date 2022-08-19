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Общество
19 августа 2022, 15:35

Свердловский фермер вошел в десятку лучших пахарей России

  Юлия Пастух
Фермер

Конкурсантам нужно было вспахать участок поля в форме трапеции на тракторах МТЗ. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Глава крестьянско-фермерского хозяйства из поселка Лазоревый в Свердловской области вошел в десятку лучших механизаторов России. Андрей Савченко стал финалистом IХ чемпионата РФ по пахоте, который проходил в Ленинградской области.

В соревнованиях механизаторов приняли участие около 60 человек из 40 регионов России, а также Белоруссии и Киргизии. Конкурсантам нужно было вспахать участок поля в форме трапеции на тракторах МТЗ. Жюри оценивало прямоту борозды, глубину полосы, ровность отвала, равномерность вспашки и другие тонкости процесса пахоты, передает департамент информполитики Свердловской области.

"Соперники были очень серьезные, сильные. Все финалисты являются победителями или призерами предыдущих чемпионатов. Шла упорная конкурентная борьба. Выход в финал — это большое личное достижение для меня", — поделился Андрей Савченко.

Кстати, на Среднем Урале уже началась уборочная кампания. На полевых работах в 2022 году задействовано около 4 600 тракторов, 330 кормоуборочных комбайнов, 680 зерноуборочных комбайнов. Скоро будут готовы выйти в поле комбайны по уборке картофеля и овощей.

Областная газета Свердловской области

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Свердловский фермер вошел в десятку лучших пахарей России