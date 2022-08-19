Песню журналиста "ОГ" ко дню рождения Екатеринбурга перевели на разные языки

По словам Ольги Белоусовой, песня была написана еще к 296-му дню рождения города. Фото: Владимир Мартьянов

Ансамбль жестовой песни "Поющие сердцем" Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета в преддверии 299-летия Екатеринбурга записал клип на песню "Город на Исети". Авторами оригинальной композиции являются журналист "Областной газеты" Ольга Белоусова и звукорежиссер, музыкант Виктор Солдатов.

На жестовом языке песню исполнили Мария Новикова и Елена Бокова, смонтировала клип Татьяна Липина.

"О Екатеринбурге есть много хороших песен, и нам хотелось, чтобы одну из них люди с нарушениями слуха смогли "услышать", прочувствовать целиком, а не просто прочитать ее текст", — передает слова монтажера пресс-служба администрации уральской столицы.

По словам Ольги Белоусовой, песня была написана еще к 296-му дню рождения города. В этом году вместе с командой энтузиастов авторы решили перевести ее на другие языки.

"Екатеринбург — многонациональный мегаполис. И хочется, чтобы каждый его житель смог спеть песню о любимом городе и на русском, и на родном языке. Сейчас есть версии на английском, французском, китайском, японском и татарском языках. Готовятся переводы на марийский, киргизский, мансийский и другие языки", — рассказала автор текста.

К проекту присоединяются как талантливые переводчики и исполнители из Екатеринбурга, так и из других регионов и стран. Например, на башкирский язык песню перевел поэт из республики Башкортостан Мунир Иксанов, а версией на японском языке занимался русско-японский дуэт Deai из Токио.

Ольга Белоусова рассказала, что на перевод и разучивание песни "Город на Исети" у ребят из ансамбля "Поющие сердцем" ушло несколько недель. Фоном клипа стали виды Екатеринбурга, снятые с квадрокоптера.

Видео предоставлено Ольгой Белоусовой.

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