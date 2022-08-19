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19 августа 2022, 16:43

7 екатеринбурженок удостоены звания "Дочь города — дочь России"

награждение "Дочь города – дочь России"

Звание "Дочь города – Дочь России" присваивается ежегодно с 1996 года. Фото: Полина Зиновьева

В столице Урала состоялась торжественная Ассамблея "Дочь города — дочь России". К награждению были представлены семь женщин.

Замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева обратилась к присутствующим: "Наш город — наш дом, и, как мне кажется, именно женщина делает его уютным, комфортным, приятным для жизни. Благодаря вашим рукам, вашим достижениям уральская столица становится прекрасней".

Поздравил женщин и пожелал успехов и процветания председатель Екатеринбургской гордумы Игорь Володин. "Каждая из победительниц преуспела в своем направлении, каждая работает на благо нашего города", — отметил он.

Почетные грамоты главы Екатеринбурга, нагрудные знаки "Дочь города — дочь России" и ценные подарки в этом году получили:

  • главврач ГАУЗ СО "Детская городская поликлиника № 13 город Екатеринбург" Светлана Аверьянова;
  • заместитель директора по воспитательной работе ГАПОУ СО "Екатеринбургский техникум "Автоматика" Ольга Ворлинская;
  • председатель Орджоникидзевской районной организации Общероссийского Профсоюза образования Светлана Даниленко;
  • директор магазина ООО "Мир ткани" Флюра Зинчук;
  • директор МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов Людмила Окуненко;
  • директор ГАПОУ СО "Свердловский областной педагогический колледж" Татьяна Симонова;      
  • директор МАУК ДО "Детская музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича" Елена Усанова.
Фото: Полина Зиновьева

Напомним, звание "Дочь города – Дочь России", учрежденное городским отделением Союза женщин Свердловской области совместно с администрацией Екатеринбурга и гордумой, присваивается ежегодно с 1996 года.

Добавим, мероприятие прошло в преддверии Дня города. Уже завтра, 20 августа, уральская столица будет отмечать свое 299-летие. С программой празднования можно ознакомиться тут.

Областная газета Свердловской области

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