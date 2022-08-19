7 екатеринбурженок удостоены звания "Дочь города — дочь России"

В столице Урала состоялась торжественная Ассамблея "Дочь города — дочь России". К награждению были представлены семь женщин.
Замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева обратилась к присутствующим: "Наш город — наш дом, и, как мне кажется, именно женщина делает его уютным, комфортным, приятным для жизни. Благодаря вашим рукам, вашим достижениям уральская столица становится прекрасней".
Поздравил женщин и пожелал успехов и процветания председатель Екатеринбургской гордумы Игорь Володин. "Каждая из победительниц преуспела в своем направлении, каждая работает на благо нашего города", — отметил он.
Почетные грамоты главы Екатеринбурга, нагрудные знаки "Дочь города — дочь России" и ценные подарки в этом году получили:
- главврач ГАУЗ СО "Детская городская поликлиника № 13 город Екатеринбург" Светлана Аверьянова;
- заместитель директора по воспитательной работе ГАПОУ СО "Екатеринбургский техникум "Автоматика" Ольга Ворлинская;
- председатель Орджоникидзевской районной организации Общероссийского Профсоюза образования Светлана Даниленко;
- директор магазина ООО "Мир ткани" Флюра Зинчук;
- директор МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов Людмила Окуненко;
- директор ГАПОУ СО "Свердловский областной педагогический колледж" Татьяна Симонова;
- директор МАУК ДО "Детская музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича" Елена Усанова.
Напомним, звание "Дочь города – Дочь России", учрежденное городским отделением Союза женщин Свердловской области совместно с администрацией Екатеринбурга и гордумой, присваивается ежегодно с 1996 года.
Добавим, мероприятие прошло в преддверии Дня города. Уже завтра, 20 августа, уральская столица будет отмечать свое 299-летие. С программой празднования можно ознакомиться тут.