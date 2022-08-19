Темы дня

Общество
19 августа 2022, 17:41

VK установит в 10 городах мультимедийные инсталляции в честь Дня флага России

куб VK

В 10 городах страны установят интерактивные кубы, каждая из граней которых открывает доступ к тематической активности. Фото: пресс-служба VK

С 20 по 22 августа VK проведет мультимедийный проект, приуроченный ко Дню государственного флага России. В 10 городах страны установят интерактивные кубы, каждая из граней которых открывает доступ к тематической активности: игре, викторине на знание истории флага РФ, анимации с участием маскотов VK и арт-контенту.

Игра "Собери флаг" позволит участникам выбрать слова, ассоциирующиеся у них с каждым из цветов российского триколора. Из этих слов на грани куба будет образован уникальный для каждого игрока флаг, которым можно будет поделиться "ВКонтакте".

За участие в видеовикторине горожане получат уникальный цифровой подарок "ВКонтакте", а арт-контент подразумевает возможность нарисовать свой динамичный рисунок, который будет отображаться на кубе. Также желающие смогут вывести на дисплей инсталляции анимированного маскота соцсети, чтобы сделать с ним фото или снять видео, сообщили в пресс-службе VK.

Такие кубы будут расположены:

  • в Екатеринбурге на площади перед памятником Татищеву и де Геннину;
  • в Санкт-Петербурге на Исаакиевской площади перед Мариинский дворцом, с видом на Исаакиевский собор;
  • в Нижнем Новгороде на улице Большая Покровская;
  • в Сочи в Морском порту;
  • во Владивостоке на Спортивной набережной;
  • в Калининграде на острове Канта;
  • в Казани на центральной набережной;
  • в Ростове-на-Дону на набережной около фонтана;
  • в Новосибирске на площади перед Театром оперы и балета;
  • в Красноярске на площади перед КГПУ им. В. П. Астафьева.

Напомним, что День государственного флага РФ отмечается 22 августа.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.08.2022, 20:15 / Общество
ФСБ совместно со свердловскими силовиками уничтожили условных террористов
19.08.2022, 19:26 / Общество
Лучшую швею выбрали в Свердловской области
19.08.2022, 19:05 / Общество
Психологи УрФУ разработали приложение по определению благополучия человека
19.08.2022, 18:51 / Общество
Марат Хуснуллин заявил о выделении 260 миллиардов рублей на трассу Казань — Екатеринбург
19.08.2022, 18:33 / Общество
Футболисты "Урала" ищут хозяев бездомным животным. Фото