VK установит в 10 городах мультимедийные инсталляции в честь Дня флага России

В 10 городах страны установят интерактивные кубы, каждая из граней которых открывает доступ к тематической активности. Фото: пресс-служба VK

С 20 по 22 августа VK проведет мультимедийный проект, приуроченный ко Дню государственного флага России. В 10 городах страны установят интерактивные кубы, каждая из граней которых открывает доступ к тематической активности: игре, викторине на знание истории флага РФ, анимации с участием маскотов VK и арт-контенту.

Игра "Собери флаг" позволит участникам выбрать слова, ассоциирующиеся у них с каждым из цветов российского триколора. Из этих слов на грани куба будет образован уникальный для каждого игрока флаг, которым можно будет поделиться "ВКонтакте".

За участие в видеовикторине горожане получат уникальный цифровой подарок "ВКонтакте", а арт-контент подразумевает возможность нарисовать свой динамичный рисунок, который будет отображаться на кубе. Также желающие смогут вывести на дисплей инсталляции анимированного маскота соцсети, чтобы сделать с ним фото или снять видео, сообщили в пресс-службе VK.

Такие кубы будут расположены:

в Екатеринбурге на площади перед памятником Татищеву и де Геннину;

в Санкт-Петербурге на Исаакиевской площади перед Мариинский дворцом, с видом на Исаакиевский собор;

в Нижнем Новгороде на улице Большая Покровская;

в Сочи в Морском порту;

во Владивостоке на Спортивной набережной;

в Калининграде на острове Канта;

в Казани на центральной набережной;

в Ростове-на-Дону на набережной около фонтана;

в Новосибирске на площади перед Театром оперы и балета;

в Красноярске на площади перед КГПУ им. В. П. Астафьева.

Напомним, что День государственного флага РФ отмечается 22 августа.