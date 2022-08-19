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Общество
19 августа 2022, 18:06

Артемовский и Гари получат более 100 млн рублей на развитие туризма

Гостевой домик

Так будут выглядеть гостевые домики в туристическом центре для рыбаков, охотников и путешественников. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В рамках реализации госпрограммы "Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года" на туристические проекты в Артемовском и Гарях выделят дополнительные субсидии. В сумме региональное правительство направит двум муниципалитетам почти 110 млн рублей.

Гаринский район получит 84 млн рублей. Там планируют создать туристический центр для рыбаков, охотников и путешественников, а также построить на берегу реки Сосьвы станцию на 20 лодок с гостевыми домиками. Проект будет готов до конца 2022 года.

Туристическая инфраструктура будет организована в районе дороги Гари — Таборы, реконструкция которой была инициирована осенью 2021 года, напомнили в департаменте информполитики Свердловской области.

Артемовскому городскому округу выделят 23 млн рублей на создание общественного пространства для проведения военно-патриотических мероприятий. В частности, на эти деньги в поселке Кислянка появится парк с локациями, посвященными разным эпохам. На протяжении всего года он будет принимать гостей, желающих побывать на экскурсии или использовать парк в качестве съемочной площадки.

Областная газета Свердловской области

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