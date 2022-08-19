Всех сильней

Вчера на полигоне «Свердловский» под Екатеринбургом торжественно открылся восьмой Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2022». На его площадках представлены более 90 образцов военной техники, 100 единиц исторического и современного оружия, а также элементы современной экипировки, оснащения и обмундирования российских военнослужащих.

МВТФ «Армия-2022» проходит с 15 по 21 августа. Запланировано около 300 мероприятий на объектах парка «Патриот», полигоне «Алабино» и аэродроме «Кубинка» в Подмосковье, а также во всех военных округах и на Северном флоте – всего более чем в 30 регионах России. Участие в форуме принимают военные делегации 72 стран.

Демонстрация вооружений на полигоне Центрального военного округа (ЦВО) «Свердловский» проводится одновременно с основной программой в Подмосковье 19–21 августа. Как отметил врио командующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев, здесь представлены 27 тематических экспозиций с вооружением и военной техникой, в том числе исторической, а также стоящей на вооружении соединений и воинских частей округа, и продукция предприятий оборонно-промышленного комплекса Урала.

Уральскую оборонку представляют завод №9 и Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) имени Э.С. Яламова. Завод №9 демонстрирует перспективные образцы артиллерийского вооружения, в числе которых – штурмовые орудия, гладкоствольные пушки и гаубица. Их отличиями являются высокая мобильность и транспортабельность, что позволяет применять данные образцы в боевых условиях в труднодоступной местности. УОМЗ представил авиационную круглосуточную оптико-электронную систему оптического наблюдения СОН-730 на базе гиростабилизированной платформы типа «шар». Она применяется при поисково-спасательных операциях, позволяя в круглосуточном режиме осуществлять поиск, обнаружение и распознаванием наземных и надводных объектов, а также при поиске и обнаружении очагов лесных и подземных пожаров.

Посетители форума могут увидеть полевой перевязочный пункт нового поколения и рационализаторские наработки военных связистов. Экспозициями, направленными на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, станут реконструкция «Партизанской деревни», в которой примут участие военнослужащие ЦВО, и впервые организованная на форуме историческая интерактивная реконструкция «Эвакогоспиталь времен Великой Отечественной войны».

О форуме «Армия» Международный военно-технический форум «Армия-2022» – комплексное мероприятие Минобороны РФ. Проводится с 2015 года. С 2018 года форум «Армия» параллельно с работой площадок в парке «Патриот» проходит в нескольких городах России во всех военных округах, в том числе ЦВО в Екатеринбурге. В 2022 году он проходит с 15 по 21 августа, центральной площадкой является подмосковный выставочный центр «Патриот».