Марат Хуснуллин заявил о выделении 260 миллиардов рублей на трассу Казань — Екатеринбург

Автомобилисты смогут сократить время в пути с 14 до 7 часов после введения трассы в эксплуатацию. Фото: Полина Зиновьева

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил о дополнительном финансировании строительства трассы Москва — Казань — Екатеринбург. 260 миллиардов рублей вице-премьер намерен выделить на участок дороги от Татарстана до Среднего Урала.

Речь идет об отрезке от Дюртюлей до Ачита на трассе Казань — Екатеринбург. Средства будут взяты из фонда национального благосостояния. Общая стоимость проекта составит порядка 820 миллиардов рублей, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"У нас плановый показатель был 30 тысяч человек. Уже 28 тысяч человек работают на этой трассе. Работает порядка 8 тысяч единиц техники. Мы добавили темпы, по 4 участкам идем с опережением. И настроены к концу года 100 км сдать на год раньше срока", — сказал Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, основную часть трассы от Москвы до Казани планируют построить до конца 2023 года. Средний Урал также активно ведет подготовку к возведению скоростной дороги М-12. По территории региона будет проложено 43 километра пути.

"Мы включились в реализацию проекта Москва — Казань — Екатеринбург. Предприятия уже работают, подписаны соответствующие контракты и ведется предварительная работа", — ранее докладывал губернатор Свердловской области премьеру Михаилу Мишустину на выставке ИННОПРОМ.

Напомним, продлить скоростной участок дороги от Москвы до Екатеринбурга в 2021 году поручил Владимир Путин. Общая длина трассы составит 1,6 тыс. километров. Преодолевая платный участок от Екатеринбурга до Казани, автомобилисты смогут сократить время в пути с 14 до 7 часов.