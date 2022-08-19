ФСБ совместно со свердловскими силовиками уничтожили условных террористов

Свердловские силовики провели совместные учения. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге свердловский оперштаб завершил антитеррористические учения. В них приняли участие сотрудники ФСБ, ФСО, МВД, Росгвардии, СК, МЧС, ГУФСИН, а также представители региональной власти и местного самоуправления.

Были отработаны алгоритмы межведомственного взаимодействия при возникновении угроз террористического характера, сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Свердловской области.

Учения проходили на территории Уральской футбольной академии. Согласно легенде, на объекте массового пребывания людей террористы захватили заложников. Пособники злоумышленников находились в других свердловских городах. Силовиками поэтапно отрабатывались действия по пресечению террористической угрозы.

По итогам учений объективную оценку по межведомственному взаимодействию структур дал руководитель оперативного штаба региона, начальник УФСБ РФ по Свердловской области, генерал-майор Игорь Николаев.

Напомним, тренировка силовиков длилась около суток с 18 по 19 августа. Жителей просили следовать установкам специалистов.